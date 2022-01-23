Овечкин: «Не обращаю внимания на разговоры о «Харт Трофи», это всего лишь середина сезона»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от своей игры в сезоне-2021/22.

«Думаю, я все еще получаю удовольствие, я все еще люблю эту игру. Мне нравится быть на льду и вне льда, проводить время с этими парнями. Так что я думаю, это самое главное. Честно говоря, я не обращаю внимания на эти разговоры о «Харт Трофи». Это всего лишь середина сезона, и трудно предсказать, что произойдет в концовке», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

«Харт Трофи» вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата. В начале января The Athletic поставил Овечкина на второе место среди претендентов на приз — его опередил нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

В текущем сезоне Овечкин провел 41 матч, в которых набрал 56 (27+29) очков. 36-летний россиянин лидирует в списке бомбардиров и снайперов сезона.