Хоккей
НХЛ

11 мая, 04:28

Овечкин не набрал ни одного очка в трех матчах серии с «Каролиной»

Сергей Разин
корреспондент

«Вашингтон» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ уступил на выезде «Каролине» со счетом 0:4.

Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин нанес 4 броска в створ ворот. 39-летний россиянин продлил безрезультативную серию из трех матчей.

В текущем плей-офф Овечкин провел 8 матчей, в которых набрал 5 (4+1) очков.

Александр Овечкин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Перри — о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мы обещали, что вернемся»
Свечников признан третьей звездой матча с «Вашингтоном»

Стоун получил травму и не смог вернуться на лед в третьем матче серии с «Эдмонтоном»
