Овечкин не может отличиться уже в пяти матчах НХЛ подряд

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:4 ОТ).

Он провел на льду 22 минуты 31 секунду и сделал 2 броска по воротам соперника. Его показетель полезности составил «-1».

38-летний россиянин в текущем сезоне забросил 2 шайбы в 11 матчах. При этом он не может отличиться уже в пяти встречах подряд.