Овечкин не хотел выходить на лед при пустых воротах «Чикаго»
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (5:3) рассказал, что форвард Александр Овечкин не хотел выходить на лед при пустых воротах соперника.
«Он хочет побить рекорд, когда вратарь соперника будет на площадке», — сказал Карбери после матча.
39-летний россиянин оформил дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах.
Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в следующем матче. В воскресенье, 6 апреля, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 мск.
Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|52
|32
|20
|69
|2
|Питтсбург
|50
|25
|25
|61
|3
|Айлендерс
|51
|27
|24
|59
|4
|Филадельфия
|50
|24
|26
|57
|5
|Нью-Джерси
|51
|27
|24
|56
|6
|Вашингтон
|52
|25
|27
|56
|7
|Коламбус
|51
|24
|27
|55
|8
|Рейнджерс
|52
|21
|31
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|53
|32
|21
|69
|2
|Тампа-Бэй
|50
|32
|18
|68
|3
|Баффало
|51
|29
|22
|63
|4
|Монреаль
|52
|28
|24
|63
|5
|Бостон
|52
|30
|22
|62
|6
|Торонто
|51
|24
|27
|57
|7
|Флорида
|49
|26
|23
|55
|8
|Оттава
|51
|23
|28
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|49
|34
|15
|77
|2
|Даллас
|52
|29
|23
|67
|3
|Миннесота
|52
|29
|23
|67
|4
|Юта
|51
|27
|24
|58
|5
|Нэшвилл
|51
|24
|27
|52
|6
|Чикаго
|51
|21
|30
|50
|7
|Виннипег
|51
|20
|31
|47
|8
|Сент-Луис
|52
|19
|33
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|50
|25
|25
|62
|2
|Эдмонтон
|52
|25
|27
|58
|3
|Анахайм
|51
|27
|24
|57
|4
|Сан-Хосе
|50
|26
|24
|55
|5
|Лос-Анджелес
|50
|21
|29
|55
|6
|Сиэтл
|50
|22
|28
|53
|7
|Калгари
|51
|21
|30
|47
|8
|Ванкувер
|51
|17
|34
|39
|25.01
|03:00
|Оттава – Каролина
|1 : 4
|25.01
|03:00
|Коламбус – Тампа-Бэй
|8 : 5
|25.01
|03:00
|Бостон – Монреаль
|4 : 3
|25.01
|03:00
|Виннипег – Детройт
|1 : 5
|25.01
|04:00
|Сент-Луис – Лос-Анджелес
|4 : 5 Б
|25.01
|05:00
|Миннесота – Флорида
|- : -
|25.01
|06:00
|Эдмонтон – Вашингтон
|- : -
|25.01
|22:00
|Торонто – Колорадо
|- : -