5 апреля 2025, 06:37

Овечкин не хотел выходить на лед при пустых воротах «Чикаго»

Сергей Разин
корреспондент
Александр Овечкин радуется первому голу в матче с «Чикаго».
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (5:3) рассказал, что форвард Александр Овечкин не хотел выходить на лед при пустых воротах соперника.

«Он хочет побить рекорд, когда вратарь соперника будет на площадке», — сказал Карбери после матча.

Александр Овечкин и&nbsp;Уэйн Гретцки.Великий! Великий! Великий! Овечкин повторил рекорд Гретцки

39-летний россиянин оформил дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах.

Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в следующем матче. В воскресенье, 6 апреля, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 мск.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
  • Mikhail Suslin

    "Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена"!!!

    05.04.2025

    • Овечкин: «Меня все еще немного трясет, до сих пор не могу поверить»

