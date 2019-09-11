Овечкин не хочет быть тренером после завершения карьеры

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что не хочет становиться тренером. Ранее он допустил, что через два года может завершить карьеру.

— Насчет того, чтобы быть тренером, мыслей нет, — цитирует Овечкина РБК. — Есть другие планы, но сейчас я о них говорить не буду. Не дай бог не сбудется, и будете говорить, что вот, мол, я сказал, еще что-то такое. Как я уже сказал, сейчас я хочу наслаждаться тем, что я оставил игрой. Посмотрим, что произойдет в будущем, но хоккей и спорт дали очень много мне и моей семье, и я, вероятно, всегда буду частью этого. Но в каком качестве, я не могу сказать сегодня.

33-летний Александр Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году он выиграл с командой Кубок Стэнли.

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