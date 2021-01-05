Овечкин не думает об истекающем контракте с «Вашингтоном»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не торопится с новым контрактом. У россиянина действует последний год 13-летнего контракта на 124 миллиона долларов, который был подписан 10 января 2008 года. После окончания этого сезона он может стать неограниченно свободным агентом.

— Едва ли мы торопимся, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Овечкина. — Мы понимаем, что сейчас происходит, так что когда мы договоримся, тогда и договоримся. Если мы не договоримся, то будем продолжать говорить и смотреть дальше.

Для меня сейчас самое важное — играть. Конечно, в контракте остался один год. Я был в такой ситуации 13 лет назад, когда мне надо было подписывать договор и волноваться по разным поводам. Но мне сейчас 35, я уже все понимаю и достаточно опытен. Конечно, по мере приближения будешь об этом думать, но сейчас мы находимся в тренировочном лагере. И самое главное — вернуться на лед и подготовить организм к движению, почувствовать игру. После этого мы поговорим.