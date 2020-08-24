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Овечкин не будет вести переговоры о новом контракте с «Вашингтоном» до открытия тренировочного лагеря

06:19
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан поделился мнением о возможном продлении контракта с капитаном команды Александром Овечкиным.

Следующий сезон станет последним по 13-летнему контракту форварда. В конце сезона-2020/21 34-летний россиянин может стать неограниченно свободным агентом.

— Мы проведем переговоры в тренировочном лагере. Продолжим их, — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-contract-talks-wait-holtby-in-mix/c-318710020

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