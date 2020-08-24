Овечкин не будет вести переговоры о новом контракте с «Вашингтоном» до открытия тренировочного лагеря

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан поделился мнением о возможном продлении контракта с капитаном команды Александром Овечкиным.

Следующий сезон станет последним по 13-летнему контракту форварда. В конце сезона-2020/21 34-летний россиянин может стать неограниченно свободным агентом.

— Мы проведем переговоры в тренировочном лагере. Продолжим их, — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.