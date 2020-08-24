Овечкин не будет вести переговоры о новом контракте с «Вашингтоном» до открытия тренировочного лагеря
06:19
Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан поделился мнением о возможном продлении контракта с капитаном команды Александром Овечкиным.
Следующий сезон станет последним по 13-летнему контракту форварда. В конце сезона-2020/21 34-летний россиянин может стать неограниченно свободным агентом.
— Мы проведем переговоры в тренировочном лагере. Продолжим их, — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-contract-talks-wait-holtby-in-mix/c-318710020