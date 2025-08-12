Хоккей
12 августа, 16:26

Овечкин не будет иметь финансовых проблем из-за блокировки счетов в России

Алина Савинова

У капитана и форварда «Вашингтона» Александра Овечкина не должно быть никаких финансовых проблем из-за блокировки его счетов в России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По информации «Mash на спорте», 39-летний хоккеист не подавал декларации по своему ИП с 2023 года, в связи с чем его счета периодически блокировались. Последний раз это произошло в конце июля 2025-го.

Овечкин как предприниматель встал на налоговый учет в конце августа 2022 года. Через ИП форвард продавал товары под личным брендом.

Россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Он является обладателем Кубка Стэнли-2018. В сезоне-2024/25 Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. После 20 сезонов на счету форварда «Вашингтона» 897 заброшенных шайб.

Источник: ТАСС
  • Андрей

    Овечкин никогда не будет иметь финансовых проблем

    12.08.2025

  • andy1962

    ну, еще бы..он же Ал Великий. Кто ж его посадит?)))

    12.08.2025

  • ОстроV Zаячий

    Саботаж. Сколько фронт недополучил дронов из-за несвоевременной оплаты налогов Овечкиным? Кого поддерживает такое отношение к своим прямым обязанностям? Хоть как-то, но помочь Америке. Не слышал, чтобы в Америке к Овечкину были претензии по налогам и сборам.

    12.08.2025

  • kim-1965

    Штраф заплатит. А чего не подал то - на бухгалтера денег нет?

    12.08.2025

