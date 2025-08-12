Овечкин не будет иметь финансовых проблем из-за блокировки счетов в России

У капитана и форварда «Вашингтона» Александра Овечкина не должно быть никаких финансовых проблем из-за блокировки его счетов в России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По информации «Mash на спорте», 39-летний хоккеист не подавал декларации по своему ИП с 2023 года, в связи с чем его счета периодически блокировались. Последний раз это произошло в конце июля 2025-го.

Овечкин как предприниматель встал на налоговый учет в конце августа 2022 года. Через ИП форвард продавал товары под личным брендом.

Россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Он является обладателем Кубка Стэнли-2018. В сезоне-2024/25 Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. После 20 сезонов на счету форварда «Вашингтона» 897 заброшенных шайб.