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Овечкин назван первой звездой недели в НХЛ

20:05
Александр Овечкин. Фото AFP
Александр Овечкин. Фото AFP
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин назван первой звездой недели в НХЛ, информирует пресс-служба лиги.

Пятница. Вашингтон. &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Нью-Джерси&raquo;&nbsp;&mdash; 5:2. В&nbsp;этом матче Александр Овечкин оформил свой 25-й хет-трик в&nbsp;НХЛ.Овечкин обогнал Лемье! До Гретцки — 202 гола

Овечкин впервые забросил как минимум две шайбы в трех матчах подряд (8 голов в 3 играх), сделав два хет-трика подряд.

Теперь на его счету 692 шайб в НХЛ — 34-летний россиянин обошел Теему Селянне (686), Марио Лемье (690) и догнал занимавшего девятое место в списке лучших снайперов лиги Стива Айзермана.

Второй и третьей звездой признали вратаря «Коламбуса» Элвиса Мерзликинса (три победы в трех матчах, два «сухаря») и форварда «Чикаго» Джонатана Тэйвза (3+6 в 4 матчах, 9 очков — лучший результат прошлой недели).

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