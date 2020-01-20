Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин назван первой звездой недели в НХЛ, информирует пресс-служба лиги.

Овечкин впервые забросил как минимум две шайбы в трех матчах подряд (8 голов в 3 играх), сделав два хет-трика подряд.

Теперь на его счету 692 шайб в НХЛ — 34-летний россиянин обошел Теему Селянне (686), Марио Лемье (690) и догнал занимавшего девятое место в списке лучших снайперов лиги Стива Айзермана.

Второй и третьей звездой признали вратаря «Коламбуса» Элвиса Мерзликинса (три победы в трех матчах, два «сухаря») и форварда «Чикаго» Джонатана Тэйвза (3+6 в 4 матчах, 9 очков — лучший результат прошлой недели).