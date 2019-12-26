Овечкин назван лучшим левым форвардом НХЛ десятилетия по версии Sportsnet
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин назван лучшим левым форвардом НХЛ за последнее десятилетие по версии портала Sportsnet.
Российский форвард защищает цвета «Кэпиталз» с 2005 года. В 2018 году он завоевал Кубок Стэнли, также на его счету ряд личных наград. В НХЛ он набрал 1247 (681+566) очков в 1122 матчах.
Вторым в списке стал Брэд Маршан («Бостон»), в топ-5 также вошли Тэйлор Холл («Аризона»), Джонни Годро («Калгари») и Джейми Бенн («Даллас»).
В списке лучших правых форвардов третье место занял еще один россиянин — форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. Он играет в НХЛ с 2013 года и на данный момент набрал 502 (201+301) очка в 481 встрече.
Вслед за ним расположился его соотечественник Владимир Тарасенко. С 2012 года он набрал в НХЛ 428 (214+214) очков в 507 встречах и выиграл с «Сент-Луисом» Кубок Стэнли-2019. Лучшим правым нападающим назван Патрик Кейн («Чикаго»), второй — Фил Кессел («Аризона»), а пятерку замкнул Марк Стоун («Вегас»).