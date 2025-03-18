Овечкин назвал свою маму лучшей спортсменкой всех времен
Нападающий «Вашингтон» Александр Овечкин назвал лучшую спортсменку в истории, по его мнению.
«Лучшая спортсменка всех времен? Выберу мою маму — Татьяну Овечкину», — сказал капитан команды.
Пресс-служба «Кэпиталз» спросила хоккеистов о том, кого они считают лучшей спортсменкой всех времен.
Защитники «Вашингтона» Александр Алексеев и Джейкоб Чикран назвали российскую теннисистку Марию Шарапову, а белорусский нападающий Алексей Протас — первую ракетку мира Арину Соболенко. Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери назвал другую теннисистку — Монику Селеш, также занимавшую первое место в рейтинге WTA.
Татьяна Овечкина является двукратной чемпионкой Олимпийских игр (1976, 1980), чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы по баскетболу в составе сборной СССР.
