18 марта, 10:44

Овечкин назвал свою маму лучшей спортсменкой всех времен

Сергей Ярошенко

Нападающий «Вашингтон» Александр Овечкин назвал лучшую спортсменку в истории, по его мнению.

«Лучшая спортсменка всех времен? Выберу мою маму — Татьяну Овечкину», — сказал капитан команды.

Пресс-служба «Кэпиталз» спросила хоккеистов о том, кого они считают лучшей спортсменкой всех времен.

Защитники «Вашингтона» Александр Алексеев и Джейкоб Чикран назвали российскую теннисистку Марию Шарапову, а белорусский нападающий Алексей Протас — первую ракетку мира Арину Соболенко. Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери назвал другую теннисистку — Монику Селеш, также занимавшую первое место в рейтинге WTA.

Татьяна Овечкина является двукратной чемпионкой Олимпийских игр (1976, 1980), чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы по баскетболу в составе сборной СССР.

Материалы сюжета: Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ!
Карбери: «Надеюсь, что за эти 9 дней Овечкин сможет максимально приблизиться к своей идеальной форме»
Овечкин: «Приятно вернуться на лед, но мне нужно больше времени»
Овечкин не примет участия в предсезонном матче с «Коламбусом»
Овечкин: «Пропущенная неделя немного ударила по мне, но я справлюсь»
Мать Овечкина приняла участие в символическом вбрасывании перед матчем «Динамо» — «Нефтехимик»
Карбери назвал маловероятным участие Овечкина в предсезонном матче с «Коламбусом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Irzhi Korn

    по какому волейболу??? - ДБ!!!

    18.03.2025

    • Карбери рассказал о внимании команд НХЛ к погоне Овечкина за рекордом Гретцки

    Кучеров вышел на 109-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
