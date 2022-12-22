Овечкин назвал шайбу в ворота «Финикса» в 2006 году лучшим голом в карьере
Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о лучшем голе в своей карьере.
«Забавно — никто не думал, что это будет тот самый гол. «Вашингтон» вернулся из поездки, и мне пришлось пойти в студию ESPN и все объяснить. Я думал: они что, хотят поговорить об этой шайбе? И предположить не мог, что этот гол станет таким известным. Однако сейчас, когда я смотрю на этот гол, понимаю, что это был особенный момент», — приводит слова Овечкина The Athletic.
В январе 2006 года нападающий забил «Финиксу» из положения лежа после сольного прохода. НХЛ впоследствии признал эту шайбу лучшей в его карьере.
Овечкин занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории лиги с 800 голами. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|32
|20
|12
|46
|2
|Нью-Джерси
|33
|22
|11
|46
|3
|Питтсбург
|32
|19
|13
|42
|4
|Рейнджерс
|34
|18
|16
|41
|5
|Айлендерс
|33
|18
|15
|38
|6
|Вашингтон
|34
|17
|17
|38
|7
|Филадельфия
|33
|11
|22
|29
|8
|Коламбус
|32
|10
|22
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|31
|25
|6
|52
|2
|Торонто
|33
|20
|13
|46
|3
|Тампа-Бэй
|32
|20
|12
|41
|4
|Детройт
|32
|14
|18
|35
|5
|Баффало
|32
|16
|16
|34
|6
|Флорида
|34
|15
|19
|34
|7
|Монреаль
|33
|15
|18
|33
|8
|Оттава
|32
|14
|18
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|34
|19
|15
|44
|2
|Виннипег
|32
|21
|11
|43
|3
|Миннесота
|32
|19
|13
|40
|4
|Колорадо
|31
|18
|13
|38
|5
|Сент-Луис
|33
|16
|17
|33
|6
|Нэшвилл
|31
|14
|17
|32
|7
|Аризона
|31
|10
|21
|25
|8
|Чикаго
|31
|7
|24
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|35
|23
|12
|47
|2
|Лос-Анджелес
|35
|18
|17
|41
|3
|Сиэтл
|31
|18
|13
|39
|4
|Эдмонтон
|34
|18
|16
|38
|5
|Калгари
|33
|15
|18
|36
|6
|Ванкувер
|31
|13
|18
|29
|7
|Сан-Хосе
|34
|10
|24
|26
|8
|Анахайм
|34
|9
|25
|21
|22.12
|03:00
|
Детройт – Тампа-Бэй
|7 : 4
|22.12
|03:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|2 : 4
|22.12
|04:00
|
Колорадо – Монреаль
|2 : 1 ОТ
|22.12
|04:30
|
Чикаго – Нэшвилл
|2 : 4
|22.12
|05:30
|
Даллас – Эдмонтон
|3 : 6
|22.12
|06:00
|
Анахайм – Миннесота
|1 : 4
|22.12
|06:00
|
Вегас – Аризона
|5 : 2
|22.12
|22:00
|
Торонто – Филадельфия
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|34
|65
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|55
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|50
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|34
|29
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|34
|24
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|22
|1.89
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|12
|1.98