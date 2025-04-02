Овечкин: «Семья — это мой приоритет номер один»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин назвал свой главный приоритет в жизни.

«Семья — это приоритет номер один. У меня есть вещи, о которых я должен думать. Не хоккей, а все эти мелочи. Есть ли у них еда? Как они себя чувствуют? Не болеют ли они? Когда у них все хорошо, я чувствую себя намного счастливее», — цитирует хоккеиста The Athletic.

2 апреля 39-летний россиянин отметился голом и результативной передачей в матче «Вашингтона» с «Бостоном». На его счету теперь 38 шайб в текущем сезоне и 891 гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкину осталось забросить 4 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894).

