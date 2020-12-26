Овечкин назвал положительные черты характера Месси

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что знаком с футболистом «Барселоны» Лионелем Месси. И отметил скромный характер звездного аргентинца.

«Очень скромный парень. Мы с ним не то, чтобы прямо долго и много общались, но именно такое впечатление он произвел. Со всеми здоровался, улыбался. Неймар тоже очень приятный человек в общении. Видно, что они работяги, любят свое дело, жизнь и футбол», — цитирует Овечкина Team Russia.

С Месси Овечкин познакомился в США, когда туда на товарищеский матч приезжала сборная Аргентины. Позже легендарные спортсмены обменяли футболками.