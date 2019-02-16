Овечкин назвал главный гол в своей карьере

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в интервью "СЭ" отметил, что самые важные голы для него пришлись на матчи за сборную России.

- Как снайпер - какой гол считаете главным в карьере?

- Можно вспомнить Олимпийские игры 2006 года в Турине…

- И вашу победную шайбу канадцам в четвертьфинале.

- Да. Можно вспомнить гол, который забил в Минске финнам в финале чемпионата мира (Овечкин сравнял счет при счете 1:2, - Прим. И.Р.). Все важные голы! Каждая шайба памятна, каждая тяжело дается. Поэтому выделять какой-то один гол сложно. (Игорь Рабинер)

Полная версия интервью Александра Овечкина