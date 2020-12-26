Овечкин назвал главную цель на 2021 год
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью Team Russia рассказал, какие цели ставит перед собой в 2021 году.
— Пандемия закончится. Спорт вернется в полном объеме. Сезонов пять еще планируете в НХЛ отыграть?
— Дай-то бог. Главное, чтобы обошлось без травм. В планах это есть.
— То есть, Уэйн Гретцки может продолжать волноваться?
— Опять же, загадывать ничего не стану. Понятно, что про разные рекорды все время напоминают, тем более, что за океаном отношение к разного рода статистике очень внимательное. Но я стараюсь спокойно к этому относиться. Каждый раз, когда подходишь к какой-то цифре важной, начинается ажиотаж, разговоры, дополнительное давление от ожиданий. А игра при этом может разладиться. Лучше как раз на ней сконцентрироваться.
— Главная цель на 2021 год?
— В хоккейном плане загадывать ничего не хочу, а в жизненном — чтобы все были здоровы, чтобы поскорее закончилась пандемия и люди, как и раньше, были счастливы.
Овечкин входит в топ-10 снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю. У россиянина — 706 шайб и 8-я строчка в рейтинге. Первое место — у канадской легенды Уэйна Гретцки — 894.
Дополнительная информация:
https://teamrussia.pro/olimpijskij-zhurnal/slova/ya-ne-zlopamyatnyj-ponyat-i-prostit-mogu-no-obshhatsya-dalshe-ne-stanu-intervyu-aleksandra-ovechkina/
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