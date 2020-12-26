Овечкин назвал главную цель на 2021 год

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью Team Russia рассказал, какие цели ставит перед собой в 2021 году.

— Пандемия закончится. Спорт вернется в полном объеме. Сезонов пять еще планируете в НХЛ отыграть?

— Дай-то бог. Главное, чтобы обошлось без травм. В планах это есть.

— То есть, Уэйн Гретцки может продолжать волноваться?

— Опять же, загадывать ничего не стану. Понятно, что про разные рекорды все время напоминают, тем более, что за океаном отношение к разного рода статистике очень внимательное. Но я стараюсь спокойно к этому относиться. Каждый раз, когда подходишь к какой-то цифре важной, начинается ажиотаж, разговоры, дополнительное давление от ожиданий. А игра при этом может разладиться. Лучше как раз на ней сконцентрироваться.

— Главная цель на 2021 год?

— В хоккейном плане загадывать ничего не хочу, а в жизненном — чтобы все были здоровы, чтобы поскорее закончилась пандемия и люди, как и раньше, были счастливы.

Овечкин входит в топ-10 снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю. У россиянина — 706 шайб и 8-я строчка в рейтинге. Первое место — у канадской легенды Уэйна Гретцки — 894.