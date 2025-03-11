Овечкин назвал фильм, который больше всего на него повлиял

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью «СЭ» ответил на несколько вопросов о своей личной жизни.

— Если дать тебе на выбор пять вариантов, кем бы ты хотел видеть себя через пять лет, что бы ты на сегодняшний день выбрал? 1. Президент ХК «Динамо». 2. Главный тренер ХК «Динамо». 3. Президент хоккейной академии Овечкина, которая сейчас строится. 4. Политик. 5. Просто папа, отдающий все время семье.

— Скорее всего, последний.

— В прошлом году я спрашивал твою жену Настю, чего ты не любишь. Она задумалась, а потом сказала: «Когда младший ребенок тащит за хвост нашу собаку Блэйка».

— Да.

— Это продолжается?

— Сейчас уже очень редко, но иногда бывает.

— А какие более глобальные вещи ты не любишь?

— Давать интервью, ха-ха!

— Есть ли человек в мире, любой профессии, чьему гению ты завидуешь белой завистью?

— Нет. Завидовать не нужно. У каждого — своя судьба, своя жизнь. И пусть каждый живет ею, а не завидует другим.

— Есть ли книга или фильм, которые повлияли на тебя в жизни больше всего и ты мог бы посоветовать их молодым?

— Назову фильм — «Побег из Шоушенка».