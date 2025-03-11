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Овечкин назвал фильм, который больше всего на него повлиял

Игорь Рабинер
Обозреватель
Александр Овечкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью «СЭ» ответил на несколько вопросов о своей личной жизни.

— Если дать тебе на выбор пять вариантов, кем бы ты хотел видеть себя через пять лет, что бы ты на сегодняшний день выбрал? 1. Президент ХК «Динамо». 2. Главный тренер ХК «Динамо». 3. Президент хоккейной академии Овечкина, которая сейчас строится. 4. Политик. 5. Просто папа, отдающий все время семье.

— Скорее всего, последний.

— В прошлом году я спрашивал твою жену Настю, чего ты не любишь. Она задумалась, а потом сказала: «Когда младший ребенок тащит за хвост нашу собаку Блэйка».

— Да.

— Это продолжается?

— Сейчас уже очень редко, но иногда бывает.

— А какие более глобальные вещи ты не любишь?

— Давать интервью, ха-ха!

— Есть ли человек в мире, любой профессии, чьему гению ты завидуешь белой завистью?

— Нет. Завидовать не нужно. У каждого — своя судьба, своя жизнь. И пусть каждый живет ею, а не завидует другим.

— Есть ли книга или фильм, которые повлияли на тебя в жизни больше всего и ты мог бы посоветовать их молодым?

— Назову фильм — «Побег из Шоушенка».

Александр Овечкин.«Думаю, не продлю контракт с «Вашингтоном» и через год вернусь в «Динамо». Эксклюзив с Овечкиным — о погоне за Гретцки и будущем
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Александр Овечкин
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 11 8 3 17
2 Рейнджерс 11 7 4 15
3 Айлендерс 9 5 4 11
4 Вашингтон 9 5 4 10
5 Нью-Джерси 9 5 4 10
6 Питтсбург 10 3 7 7
7 Филадельфия 11 2 9 7
8 Коламбус 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 10 7 3 15
2 Тампа-Бэй 9 7 2 14
3 Оттава 9 6 3 12
4 Флорида 9 5 4 12
5 Торонто 11 5 6 12
6 Баффало 9 4 5 10
7 Монреаль 9 4 5 10
8 Детройт 9 3 6 9
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 10 7 3 14
2 Миннесота 10 6 4 14
3 Даллас 9 5 4 11
4 Колорадо 10 5 5 11
5 Виннипег 9 4 5 10
6 Нэшвилл 8 3 5 9
7 Сент-Луис 9 4 5 9
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 11 8 3 16
2 Эдмонтон 9 7 2 15
3 Сиэтл 10 6 4 13
4 Сан-Хосе 10 5 5 11
5 Анахайм 9 4 5 8
6 Ванкувер 11 2 9 5
7 Лос-Анджелес 7 1 6 4
8 Калгари 8 2 6 4
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25.10
26.10
21.10 02:00 Монреаль – Сан-Хосе 3 : 4 ОТ
21.10 02:00 Коламбус – Торонто 2 : 6
21.10 02:00 Нью-Джерси – Колорадо 4 : 3
21.10 02:00 Вашингтон – Лос-Анджелес 2 : 5
21.10 02:00 Айлендерс – Анахайм 3 : 2
21.10 03:00 Сент-Луис – Виннипег 2 : 1
21.10 03:00 Даллас – Бостон 3 : 2 ОТ
21.10 04:00 Эдмонтон – Миннесота 4 : 3 ОТ
21.10 04:40 Сиэтл – Детройт 4 : 3 Б
21.10 05:00 Ванкувер – Каролина 3 : 6
21.10 05:30 Вегас – Тампа-Бэй 2 : 6
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