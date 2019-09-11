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Овечкин накормил второклассников хлопьями

17:52
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин накормил второклассников одной из школ Арлингтона названными в свою честь хлопьями, сообщает официальный сайт НХЛ.

— Привет, ребята, я думаю, пришло время позавтракать! Как насчет хлопьев? — обратился Овечкин к удивленным школьникам.

В ходе общения выяснилось, что любимый игрок 33-летнего россиянина — его многолетний партнер по звену шведский форвард Никлас Бэкстрем, а сам Овечкин признался, что за свою жизнь съел немало хлопьев. По окончании завтрака хоккеист раздал автографы всем желающим.

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