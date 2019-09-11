Овечкин накормил второклассников хлопьями

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин накормил второклассников одной из школ Арлингтона названными в свою честь хлопьями, сообщает официальный сайт НХЛ.

— Привет, ребята, я думаю, пришло время позавтракать! Как насчет хлопьев? — обратился Овечкин к удивленным школьникам.