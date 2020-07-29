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Овечкин наконец разрядил свою пушку! Первый гол русского суперснайпера после перерыва

29 июля 2020, 23:45
Александр Овечкин. Фото AFP
Александр Овечкин. Фото AFP
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в контрольном матче против «Каролины».

Для россиянина это первый гол после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

После первого периода «Кэпиталз» ведут 2:1. Вторую шайбу команды забросил Евгений Кузнецов.

34-летний Александр Овечкин в текущем сезоне провел 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 67 (48+19) очков.

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