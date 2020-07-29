Овечкин наконец разрядил свою пушку! Первый гол русского суперснайпера после перерыва
29 июля 2020, 23:45
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в контрольном матче против «Каролины».
This is an Alex Ovechkin Goal in July#ALLCAPS #Gr8 pic.twitter.com/bu773Bk7RT— Washington Capitals (@Capitals) July 29, 2020
Для россиянина это первый гол после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.
После первого периода «Кэпиталз» ведут 2:1. Вторую шайбу команды забросил Евгений Кузнецов.
34-летний Александр Овечкин в текущем сезоне провел 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 67 (48+19) очков.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...