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Овечкин наигрывается в тройке с Кузнецовым и Уилсоном

18:55
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«Вашингтон» начал тренировки на льду в преддверии старта регулярного чемпионата НХЛ, сообщает в Twitter журналист Тарик Эль-Башир.

Тренерский штаб определил капитана команды Александра Овечкина в одну тройку с центрфорвардом Евгением Кузнецовым и правым крайним Томом Уилсоном.

Российский защитник Дмитрий Орлов пока работает в паре с Джоном Карлсоном. Отметим, что занятия пока пропускает новичок команды Здено Хара.

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