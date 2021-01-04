Овечкин наигрывается в тройке с Кузнецовым и Уилсоном

«Вашингтон» начал тренировки на льду в преддверии старта регулярного чемпионата НХЛ, сообщает в Twitter журналист Тарик Эль-Башир.

Тренерский штаб определил капитана команды Александра Овечкина в одну тройку с центрфорвардом Евгением Кузнецовым и правым крайним Томом Уилсоном.

Российский защитник Дмитрий Орлов пока работает в паре с Джоном Карлсоном. Отметим, что занятия пока пропускает новичок команды Здено Хара.