Овечкин набрал первое очко в новом сезоне НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

На 32-й секунде второго периода «Кэпиталз» сравняли счет. 39-летний россиянин ассистировал Дилану Строуму.

Для Овечкина это 698-й результативный пас за карьеру. Всего на его счету 1551 (853+698) очков в 1427 матчах.