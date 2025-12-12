Овечкин набрал 1800 очков в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». На 5-й минуте второго периода он ассистировал Коннору Макмайклу.

Теперь у 40-летнего россиянина 1800 очков за карьеру в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф. В регулярках он набрал 1653 (911+742) очка в 1522 матчах, а в плей-офф — 147 (77+70) очков в 161 игре.

Овечкин был выбран «Вашингтоном» под первым номером на драфте НХЛ 2004 года. С сезона-2004/05 он выступает за «Кэпиталз». Действующий контракт игрока рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее только 10 человек достигли отметки 1800 очков в НХЛ с учетом плей-офф и регулярок: Уэйн Гретцки (3237), Марк Мессье (2181), Яромир Ягр (2122), Горди Хоу (2010), Рон Фрэнсис (1941), Стив Айзерман (1940), Сидни Кросби (1919), Марио Лемье (1895), Джо Сакик (1829) и Марсель Дионн (1816).