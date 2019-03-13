Овечкин набрал 1200-е очко в НХЛ. Видео

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Питтсбурга". В третьем периоде он помог защитнику Джону Карлссону сократить отставание до одной шайбы - 3:4. Это его 32-я голевая передача в этом сезоне.

Таким образом, теперь на счету Овечкина 1200 (653+547) очков в карьере.