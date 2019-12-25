Овечкин на рождественском вечере президента США

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вместе со своей женой Анастасией посетили рождественский вечер президента США Дональда Трампа.

— Приятно познакомиться, мистер президент, — подписала фото в сториз своего Instagram Анастасия.

Alex Ovechkin spent part of his Christmas Eve at President Trump's Mar-A-Lago resort @wusa9 ?- Instagram/@NastyaShubskaya pic.twitter.com/tJ10Ik1u81 — Tom Hunsicker (@TomSportsWUSA9) December 25, 2019

В 38 матчах текущего сезона 34-летний россиянин набрал 36 (23+13) очков при показателе полезности «-7». В снайперской гонке он отстает на пять шайб от Давида Пастрняка из «Бостона».