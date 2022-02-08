Овечкин может вернуться на лед в завтрашнем матче с «Коламбусом»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт сообщил, что нападающий Александр Овечкин может вернуться на лед в завтрашнем матче регулярного чемпионата против «Коламбуса».

«Все зависит от его самочувствия. В прошлый раз он пропустил десять дней из-за попадания в ковид-протокол, и его было не удержать. Сейчас он пропустил шесть дней, и я думаю, что он очень хочет вернуться», — приводит официальный сайт НХЛ слова Лавиолетта.

Овечкин попал в ковид-протокол НХЛ 2 февраля. В нынешнем сезоне на его счету 58 (29+29) очков в 46 матчах.

Матч «Вашингтон» — «Коламбус» состоится завтра, 9 февраля. Начало — в 3.00 (мск).