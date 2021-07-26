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Овечкин может подписать новый контракт с «Вашингтоном» на 30 миллионов долларов

09:25
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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По информации журналиста Sportsnet Эллиотта Фридмана, российский хоккеист Александр Овечкин подпишет новый контракт с «Вашингтоном» на три года.

Инсайдер сообщает, что зарплата 35-летнего хоккеиста составит 10 миллионов долларов. При том, что у «Кэпиталз» под потолком зарплат свободно всего 9,7 миллиона, а также не подписан контракт с голкипером Ильей Самсоновым.

Напомним, что у Овечкина истек 13-летний контракт на 124 миллиона, который он подписал в 2008 году.

В прошлом сезоне Ови провел 45 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 42 (24+18) очка. Всего в лиге на его счету 1197 матчей и 1320 (730+590) очков. В 2018 году он в составе «Вашингтона» выиграл Кубок Стэнли.

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Сергей Ревенко все материалы автора

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