Овечкин мог бы сыграть против «Монреаля». Но пропустит матч из-за дисквалификации

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля». Он пропустит одну игру из-за отказа участвовать в Матче звезд-2020.

Согласно регламенту НХЛ, хоккеист, отказавшийся участвовать в Матче звезд без уважительной причины, дисквалифицируется на одну игру. Он должен пропустить либо последний матч перед матчем, либо первую встречу после него.

— Я люблю Монреаль, мне нравится играть на этой арене, но я ничего не могу поделать, — цитирует россиянина пресс-служба НХЛ. — Таковы правила. Я буду скучать по этому матчу, но я думал о будущем, о том, что будет лучше для меня и моего клуба. Перерыв был хорошим, я проводил время со своей семьей, с моим ребенком, просто отдыхал.

34-летний Александр Овечкин второй год подряд принял решение пропустить Матч звезд, предпочтя отдохнуть и лучше подготовиться к матчам регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ.

Форвард второй год подряд принял решение пропустить Матч звезд, предпочтя отдохнуть и лучше подготовиться к матчам регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ.

Матч «Монреаль» — «Вашингтон» начнется 28 января в 03.00 по московскому времени.