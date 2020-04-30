Бывший тафгай ряда клубов КХЛ, игрок «Номада» (ВХЛ) Дамир Рыспаев прокомментировал прошлогоднюю драку Александра Овечкина и Андрея Свечникова. Поединок российских хоккеистов состоялся 19 апреля 2019 года в третьем матче 1-го раунда плей-офф между «Каролиной» и «Вашингтоном» (5:0).

Full Ovechkin and Svechnikov incident. Ovechkin's 4th career fight comes in game 3 against the Hurricanes #ALLCAPS @nbcwashington pic.twitter.com/Xun4DSbVfL — NBC4 Sports (@NBC4Sports) April 15, 2019

— Самая известная драка последнего времени — Овечкин против Свечникова. Живая легенда хоккея против молодого парня.

— Не хочу никого делить на нации, но все же они — два русских парня, которые вышли из русского хоккея и доказывают свою состоятельность на мировой арене. Однако я могу понять Овечкина. Он — значимая фигура, а тут молодой парень. Могу понять и молодого пацана. На льду же все равны, да и что ему терять? Впрочем, он мог быть и поизбирательнее. А со стороны Овечкина все выглядит так: «Какой-то молодой парень с моей родины хочет мне что-то доказать? Ты что, пацан?». Мне кажется, тут две правды. Даже то, что мы сейчас обсуждаем Свечникова, ему в плюс. Это же сделало его более узнаваемым.

Овечкин мог по-другому поступить, мог бы его не бить, а просто завалить. Так было бы более красиво и дипломатично. Если кого-то роняешь или на колено укладываешь, это уже можно назвать превосходством. Тем не менее Овечкин жестко ударил, ответил. (Илья Андреев)

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