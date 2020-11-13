Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин на подкасте у комментатора Дениса Казанского и экс-футболиста сборной России Дмитрия Сычева рассказал, что считет Даниила Маркова уникальным человеком.

— Дэнни Марков — уникальный человек во всех смыслах, — сказал Овечкин. — И как хоккеист, и как человек. Когда мы выиграли чемпионат мира в 2008 году, поехали в аэропорт. Он сидел на первом кресле, ноги на заборчике. Заходит Вячеслав Быков, а он с ним на «ты»: «Аркадич, ну все, я заканчиваю. Дорогу молодым». На следующий год выходит интервью Дэни Маркова: «У меня полно сил, я готов играть за сборную России». И тут ответка. Быкову задали вопрос про него, а он ответил: «Марков в прошлом году в автобусе при всех мне сказал, что он закончил — пора давать дорогу молодым».

На Играх в Турине мы с Малкиным идем по олимпийской деревне. Только приехали, еще ни с кем не разговаривали, не виделись. Смотрим, идет мужик с длинными волосами и дымит. Мы с Малычем оглянулись: «Что здесь происходит? Это кто? Тренер какой-то?». И Маркуня спокойно подходит с сигарой: «Ну что, молодые, как дела?». Ходил по олимпийской деревне, курил. Но ему это разрешали. Все генеральные менеджеры и тренеры в НХЛ разрешали ему курить.

Полностью интервью Александра Овечкина