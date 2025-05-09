Овечкин, Малкин и Дацюк попали в символическую сборную НХЛ первой четверти XXI века

НХЛ объявила вторую группу игроков, которые попали в символическую сборную первой четверти XXI века.

В данном списке числятся хоккеисты, которые дебютировали в лиге в период с 2000 по 2010 год. Среди них трое россиян: капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин и Павел Дацюк, выступавший за «Детройт».

Также в сборную включены Патрис Бержерон («Бостон»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Патрик Кейн («Чикаго») и Стивен Стэмкос («Тампа»).

В четверг, 8 мая, НХЛ назвала имена шестерых членов символической сборной первой четверти XXI века, начавших карьеру в лиге до 2000 года.