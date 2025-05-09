Хоккей
9 мая, 18:43

Овечкин, Малкин и Дацюк попали в символическую сборную НХЛ первой четверти XXI века

Алина Савинова
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

НХЛ объявила вторую группу игроков, которые попали в символическую сборную первой четверти XXI века.

В данном списке числятся хоккеисты, которые дебютировали в лиге в период с 2000 по 2010 год. Среди них трое россиян: капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин и Павел Дацюк, выступавший за «Детройт».

Также в сборную включены Патрис Бержерон («Бостон»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Патрик Кейн («Чикаго») и Стивен Стэмкос («Тампа»).

В четверг, 8 мая, НХЛ назвала имена шестерых членов символической сборной первой четверти XXI века, начавших карьеру в лиге до 2000 года.

Александр Овечкин
Евгений Малкин
Павел Дацюк
  • inspire

    В этот список вошли хоккеисты, начавшие карьеру в лиге до 2000 года https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/news/hara-lidstrem-i-selyanne-voshli-v-simvolicheskuyu-sbornuyu-nhl-nachala-xxi-veka-2325006/#comment_form

    10.05.2025

  • inspire

    еще 2 временных периода будет, видимо там вратари окажутся

    10.05.2025

  • adamantane'

    Однозначно, круче. Но тот включен по-свойски.

    10.05.2025

  • inspire

    я думаю, что он будет в списке 2010-2020

    10.05.2025

  • Apei

    он уже круче какого-нибудь кейна

    10.05.2025

  • Apei

    кови всегла был круче стэма

    10.05.2025

  • Спринт

    Примитивно-однобокая овца явно лишняя во всех списках игроков, умеющих играть в командный вид спорта - хоккей с шайбой.

    10.05.2025

  • adamantane'

    Ещё один сезон на топ-уровне - и туда можно будет смело включать и Кучерова Никиту.

    10.05.2025

  • pupkin-221

    А как же Ротенберг - без него не считается !!!

    10.05.2025

  • Павел Верещагин

    Хабибулин...

    09.05.2025

  • Werewolf

    Ну тогда можно сделать выводы из того, что Щипач смотрел олимпийские игры с трибуны. Или это тоже ни о чем не говорит?

    09.05.2025

  • igogohruhru

    сборная нападающих

    09.05.2025

  • Fanatico

    неожиданно а первой трети как и второй десятой когда будут данные

    09.05.2025

  • shpura

    Огласите полный список, пожалуйста ! (с)

    09.05.2025

  • Gordon

    Аксиос!

    09.05.2025

  • Gordon

    Глупость. Если человек туда не уехал или уехал ненадолго и вернулся - из этого никоим образом этот вывод не следует.

    09.05.2025

  • Сергей У.

    разве должны были? их потолок СНГ - не?

    09.05.2025

  • Xenosag

    команды без вратарей?

    09.05.2025

    «Флорида» — «Торонто»: трансляция матча плей-офф НХЛ онлайн
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 19 13 6 27
    2 Нью-Джерси 19 13 6 27
    3 Питтсбург 19 10 9 24
    4 Айлендерс 20 11 9 24
    5 Коламбус 20 10 10 22
    6 Рейнджерс 21 10 11 22
    7 Филадельфия 18 9 9 21
    8 Вашингтон 19 9 10 20
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Детройт 20 12 8 25
    2 Бостон 21 12 9 24
    3 Монреаль 19 10 9 23
    4 Тампа-Бэй 19 10 9 22
    5 Оттава 19 9 10 22
    6 Флорида 19 10 9 21
    7 Торонто 20 9 11 20
    8 Баффало 19 7 12 18
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 19 13 6 31
    2 Даллас 20 12 8 27
    3 Виннипег 19 12 7 24
    4 Чикаго 19 10 9 24
    5 Юта 20 10 10 23
    6 Миннесота 20 9 11 22
    7 Сент-Луис 20 6 14 17
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 19 12 7 25
    2 Вегас 19 9 10 24
    3 Лос-Анджелес 20 10 10 24
    4 Сиэтл 19 9 10 23
    5 Эдмонтон 21 9 12 22
    6 Сан-Хосе 20 9 11 21
    7 Ванкувер 21 9 12 20
    8 Калгари 21 5 16 13
    Результаты / календарь
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    19.11 03:00 Торонто – Сент-Луис 3 : 2 ОТ
    19.11 03:00 Тампа-Бэй – Нью-Джерси 5 : 1
    19.11 03:00 Детройт – Сиэтл 4 : 2
    19.11 04:00 Даллас – Айлендерс 2 : 3
    19.11 04:00 Виннипег – Коламбус 5 : 2
    19.11 04:30 Чикаго – Калгари 5 : 2
    19.11 06:00 Сан-Хосе – Юта 3 : 2 ОТ
    19.11 06:00 Вегас – Рейнджерс 3 : 2
    Все результаты / календарь

