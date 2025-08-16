Овечкин, Малкин, Дацюк и Кучеров вошли в сборную лучших игроков НХЛ первой четверти века

Американская сеть кабельного и спутникового телевидения NHL Network опубликовала символическую сборную лучших игроков НХЛ в первой четверти века.

В нее вошли хоккеисты, которые дебютировали в лиге с начала 2000 года. В команду включили четверых россиян: Александр Овечкин, Евгений Малкин, Павел Дацюк и Никита Кучеров.

Символическая сборная лучших игроков НХЛ в первой четверти века по версии NHL Network

Вратари: Марк-Андре Флёри, Джонатан Куик.

Защитники: Дрю Даути, Виктор Хедман, Данкан Кит, Кейл Макар, Алекс Пьетранджело, Ши Уэбер.

Нападающие: Александр Овечкин, Патрис Бержерон, Сидни Кросби, Павел Дацюк, Леон Драйзайтль, Патрик Кейн, Анже Копитар, Никита Кучеров, Натан Маккиннон, Евгений Малкин, Коннор Макдэвид, Стивен Стэмкос.

