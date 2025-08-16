Хоккей
16 августа, 21:17

Овечкин, Малкин, Дацюк и Кучеров вошли в сборную лучших игроков НХЛ первой четверти века

Игнат Заздравин
Корреспондент

Американская сеть кабельного и спутникового телевидения NHL Network опубликовала символическую сборную лучших игроков НХЛ в первой четверти века.

В нее вошли хоккеисты, которые дебютировали в лиге с начала 2000 года. В команду включили четверых россиян: Александр Овечкин, Евгений Малкин, Павел Дацюк и Никита Кучеров.

Символическая сборная лучших игроков НХЛ в первой четверти века по версии NHL Network

Вратари: Марк-Андре Флёри, Джонатан Куик.

Защитники: Дрю Даути, Виктор Хедман, Данкан Кит, Кейл Макар, Алекс Пьетранджело, Ши Уэбер.

Нападающие: Александр Овечкин, Патрис Бержерон, Сидни Кросби, Павел Дацюк, Леон Драйзайтль, Патрик Кейн, Анже Копитар, Никита Кучеров, Натан Маккиннон, Евгений Малкин, Коннор Макдэвид, Стивен Стэмкос.

Ранее NHL Network признала Кучерова лучшим крайним нападающим НХЛ.

Александр Овечкин
Евгений Малкин
Никита Кучеров
Павел Дацюк
Хоккей
НХЛ
  • N.A.F.1974

    GF\GA к 60 минутам(для всех игровых ситуаций) Макар-4,6\2,7 Хедман-4\3,1 Даути-3,1\2,7 Карлссон- 3,7\3,3 Кит- 3,4\3,1 Уэбер-3,3\2,9 Пьетранжело-3,4\3,1 ================ Cлэвин-2,9\2,9 ============== По сути про одного из лучших защитников(оборонительных\настоящих\не полу) можно словами поэта .Толку с него было как с козла молока,но вреда однако тоже никакого..Шутка ,конечно. Контекст огромен,понимаю.Но тем не менее игра простая.Забить надо больше чем пропустить.Факт.

    17.08.2025

  • Андрей Андрей

    пингвины. и рулетка были сильные команды.

    17.08.2025

  • Андрей Андрей

    Матиз По и игре за сборную просто баласт,а немец может.

    17.08.2025

  • Андрей Андрей

    Стамеска 3-й снайпер,но я думаю есть люди и подостойней. Макару,полузащитнику там не место.Здесь уже приводили фамилии именно защитниеов которые больше соответствую этому названию.

    17.08.2025

  • Юрий

    Так это же обычный рейтинг, которых сотни. Посчитали так, ESP, возможно, свой скорл представит. У Карлссона-Норриса, у Макара-2 за 6 сезонов, посчитали его более достойным) Опять же всего один представитель полузащиты в списке, отсюда и сложный выбор) Что до Бобровского или Василевского, ну что можно сказать, это наши хотелки, болельщики из США поставят Куика и Миллера или Хеллибака. Я на сайт зашел, посмотрел видео как сформировали тройки нападения.... Там в третьей тройке центр Стемкос, а четвертая тройка состояла из Дацюка-Копитара-Бержерона)))) (это ведущий так поставил) А Марун более реальные тройки создал: с Пашей центром в третьем, а первая тройка была Кучеров-Макдэвид-Овечкин)))) так-то

    17.08.2025

  • объективный Артём =)

    Я вот как раз и подумал, шо за три купка цветок там. Но тогда почему нима вентилятора, который норрисы солит? - если уж мы про регалии. Потому и говорю. Взять Бобра - 2 купка, 2 везины (получившей их будучи а Мухасранске). 2 раза на коня претендентовал. А цвяточек получил везину в том числе (не осуждаю, наоборот даже) за былые заслуги. И играя при этом в контендере. И в кубках не всегда основным был. Думаю сыграло шо он франкофон(наверняка не знаю)

    17.08.2025

  • Юрий

    Таких немного, в современной НХЛ такой один-Макар. Если все продолжится в том же духе, будет защитник эпохи, современный Орр. Но я свой выбор сделал очень просто, рпзговор идет о четверти века! А это огромный срок для спортсмена, 6 лет для Макара пока что небольшой срок, и второй аспект почему выбрал шведа, стиль игры, полузащитника на полузащитника. Пьетро и Уэбер это игроки другой формации, а Ши в лучшие годы, наверное, был лучшим в своем амплуа. Ну а напы, просто хотелки, не более.

    17.08.2025

  • N.A.F.1974

    Макар способный.Колдер,потом пять сезонов в топ 3 на Норриса.В том числе в 2 двух победитель.Конн смайт..Имхо правильный выбор.Таких немного.Или даже нет вовсе.Шведа можно, но вместо Уэбера\Пьетранжелло.Квик, да спорно.А по напам нормальный рейтинг.

    17.08.2025

  • Юрий

    Из атакующих в списке только Макар, остальным больше подходит определение двухсторонние, имхо

    17.08.2025

  • Юрий

    По вратарям, здесь скорее бралась победная составляющая... по 3 Стэнли! Ну и МАФ второй вратарь все же после Бродо по играм, победам. А так можно было и Люонго поставить (есть правда сезон 99-00) или Лундквиста. Стемкос как никак третий действующий снайпер! 2 КС. Топ, имхо. Я бы Макара убрал, авансом пока что он в списке, меня больше удивило отсутствие Бернса и Карлссона, ну раз так, меняю Макара на Карлссона))) В нападении поменял бы Драза на Мэттьюса, первого хотелось бы поглядеть без Макдэвида в другой команде, а мексиканец, все же топовый снайпер из молодого поколения...

    17.08.2025

  • Valery Karpov

    Хедман атакующий защитник, один из лучших игроков НХЛ на сегодня

    17.08.2025

  • Sn0w

    Виктор Хедман. Дальше, в принципе, читать смысла уже нет

    17.08.2025

  • объективный Артём =)

    Так-то оно каэш так, только как-будто до одного из 2 вратарей поколения не дотягивает, как по мне - есть 3-4 фамилии,которые более достойны так обзываться)

    17.08.2025

  • Werewolf

    тут хз. я необъективен. Но если бы у питов была понадежней защита.... думаю показатели цветка были бы выше намного. чаще всего он в одно рыло отдувался на последнем рубеже

    17.08.2025

  • Саша

    Хоккейные споры последнее дело, Когда больше нечего зрить; Скучна КХЛ, в конец осточертела И тянет всё и вся оценить.

    16.08.2025

  • объективный Артём =)

    Довольно-таки здраво, кроме цветка разумеется, при вс?м уважении... Ну и Стамескин+-

    16.08.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 20 13 7 28
    2 Нью-Джерси 20 13 7 27
    3 Айлендерс 21 12 9 26
    4 Питтсбург 19 10 9 24
    5 Вашингтон 21 11 10 24
    6 Коламбус 21 11 10 24
    7 Филадельфия 19 10 9 23
    8 Рейнджерс 22 10 12 22
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Детройт 21 12 9 25
    2 Тампа-Бэй 20 11 9 24
    3 Оттава 20 10 10 24
    4 Бостон 22 12 10 24
    5 Флорида 20 11 9 23
    6 Монреаль 20 10 10 23
    7 Торонто 21 9 12 21
    8 Баффало 20 7 13 18
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 20 14 6 33
    2 Даллас 21 13 8 29
    3 Виннипег 19 12 7 24
    4 Чикаго 20 10 10 24
    5 Миннесота 21 10 11 24
    6 Юта 21 10 11 23
    7 Сент-Луис 21 6 15 18
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 21 13 8 27
    2 Вегас 20 10 10 26
    3 Сиэтл 20 10 10 25
    4 Лос-Анджелес 21 10 11 25
    5 Сан-Хосе 21 10 11 23
    6 Эдмонтон 23 9 14 23
    7 Ванкувер 22 9 13 20
    8 Калгари 22 6 16 15
    Результаты / календарь
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    26.11
    21.11 03:00 Детройт – Айлендерс 0 : 5
    21.11 03:00 Филадельфия – Сент-Луис 3 : 2 ОТ
    21.11 03:00 Флорида – Нью-Джерси 1 : 0
    21.11 03:00 Торонто – Коламбус 2 : 3 ОТ
    21.11 03:00 Монреаль – Вашингтон 4 : 8
    21.11 03:30 Тампа-Бэй – Эдмонтон 2 : 1 ОТ
    21.11 04:00 Чикаго – Сиэтл 2 : 3
    21.11 05:00 Колорадо – Рейнджерс 6 : 3
    21.11 05:00 Юта – Вегас 1 : 4
    21.11 06:00 Сан-Хосе – Лос-Анджелес 4 : 3 Б
    21.11 06:00 Анахайм – Оттава 2 : 3
    21.11 06:00 Ванкувер – Даллас 2 : 4
    Все результаты / календарь

