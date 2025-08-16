Овечкин, Малкин, Дацюк и Кучеров вошли в сборную лучших игроков НХЛ первой четверти века
Американская сеть кабельного и спутникового телевидения NHL Network опубликовала символическую сборную лучших игроков НХЛ в первой четверти века.
В нее вошли хоккеисты, которые дебютировали в лиге с начала 2000 года. В команду включили четверых россиян: Александр Овечкин, Евгений Малкин, Павел Дацюк и Никита Кучеров.
Символическая сборная лучших игроков НХЛ в первой четверти века по версии NHL Network
Вратари: Марк-Андре Флёри, Джонатан Куик.
Защитники: Дрю Даути, Виктор Хедман, Данкан Кит, Кейл Макар, Алекс Пьетранджело, Ши Уэбер.
Нападающие: Александр Овечкин, Патрис Бержерон, Сидни Кросби, Павел Дацюк, Леон Драйзайтль, Патрик Кейн, Анже Копитар, Никита Кучеров, Натан Маккиннон, Евгений Малкин, Коннор Макдэвид, Стивен Стэмкос.
Ранее NHL Network признала Кучерова лучшим крайним нападающим НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|20
|13
|7
|28
|2
|Нью-Джерси
|20
|13
|7
|27
|3
|Айлендерс
|21
|12
|9
|26
|4
|Питтсбург
|19
|10
|9
|24
|5
|Вашингтон
|21
|11
|10
|24
|6
|Коламбус
|21
|11
|10
|24
|7
|Филадельфия
|19
|10
|9
|23
|8
|Рейнджерс
|22
|10
|12
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|21
|12
|9
|25
|2
|Тампа-Бэй
|20
|11
|9
|24
|3
|Оттава
|20
|10
|10
|24
|4
|Бостон
|22
|12
|10
|24
|5
|Флорида
|20
|11
|9
|23
|6
|Монреаль
|20
|10
|10
|23
|7
|Торонто
|21
|9
|12
|21
|8
|Баффало
|20
|7
|13
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|20
|14
|6
|33
|2
|Даллас
|21
|13
|8
|29
|3
|Виннипег
|19
|12
|7
|24
|4
|Чикаго
|20
|10
|10
|24
|5
|Миннесота
|21
|10
|11
|24
|6
|Юта
|21
|10
|11
|23
|7
|Сент-Луис
|21
|6
|15
|18
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|21
|13
|8
|27
|2
|Вегас
|20
|10
|10
|26
|3
|Сиэтл
|20
|10
|10
|25
|4
|Лос-Анджелес
|21
|10
|11
|25
|5
|Сан-Хосе
|21
|10
|11
|23
|6
|Эдмонтон
|23
|9
|14
|23
|7
|Ванкувер
|22
|9
|13
|20
|8
|Калгари
|22
|6
|16
|15
|21.11
|03:00
|Детройт – Айлендерс
|0 : 5
|21.11
|03:00
|Филадельфия – Сент-Луис
|3 : 2 ОТ
|21.11
|03:00
|Флорида – Нью-Джерси
|1 : 0
|21.11
|03:00
|Торонто – Коламбус
|2 : 3 ОТ
|21.11
|03:00
|Монреаль – Вашингтон
|4 : 8
|21.11
|03:30
|Тампа-Бэй – Эдмонтон
|2 : 1 ОТ
|21.11
|04:00
|Чикаго – Сиэтл
|2 : 3
|21.11
|05:00
|Колорадо – Рейнджерс
|6 : 3
|21.11
|05:00
|Юта – Вегас
|1 : 4
|21.11
|06:00
|Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|4 : 3 Б
|21.11
|06:00
|Анахайм – Оттава
|2 : 3
|21.11
|06:00
|Ванкувер – Даллас
|2 : 4