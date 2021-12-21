Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин лидирует в голосовании болельщиков Матча звезд НХЛ среди игроков Столичного дивизиона, сообщает официальный сайт НХЛ.

За 36-летнего россиянина свой голос отдали 29 процентов болельщиков. Среди всех игроков НХЛ больший процент голосов на данный момент набрал форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — 30 процентов.

Матч звезд НХЛ пройдет 4-5 февраля в Лас-Вегасе и будет состоять из трехматчевого турнира в формате «три на три». В нем примут участие четыре команды от каждого дивизиона.