Овечкин лидирует по числу голосов в выборе капитанов дивизионов на Матче звезд НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занял первое место в голосовании болельщиков по выбору капитанов дивизионов на Матче звезд НХЛ-2022.

Пресс-служба лиги сообщает, что Овечкин набрал 30,4 процента голосов в Столичном дивизионе. Он опередил Коннора Макдэвида из «Эдмонтона», который набрал 29,3 процента голосов в Тихоокеанском дивизионе.

В Атлантическом дивизионе в голосовании лидирует Остон Мэттьюс из «Торонто» (17,2). Натан Маккиннон из «Колорадо» занимает первое место в Центральном дивизионе (13,5).

Голосование завершится 8 января.