Овечкин лидирует по числу голосов в выборе капитанов дивизионов на Матче звезд НХЛ
13:20
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занял первое место в голосовании болельщиков по выбору капитанов дивизионов на Матче звезд НХЛ-2022.
Пресс-служба лиги сообщает, что Овечкин набрал 30,4 процента голосов в Столичном дивизионе. Он опередил Коннора Макдэвида из «Эдмонтона», который набрал 29,3 процента голосов в Тихоокеанском дивизионе.
В Атлантическом дивизионе в голосовании лидирует Остон Мэттьюс из «Торонто» (17,2). Натан Маккиннон из «Колорадо» занимает первое место в Центральном дивизионе (13,5).
Голосование завершится 8 января.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/zvezdnoe-golosovanie-ovi-lider-kaprizov-na-kolese-u-mackinnona/c-329242566
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю