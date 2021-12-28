Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин лидирует по числу голосов в выборе капитанов дивизионов на Матче звезд НХЛ

13:20
Теги:

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занял первое место в голосовании болельщиков по выбору капитанов дивизионов на Матче звезд НХЛ-2022.

Пресс-служба лиги сообщает, что Овечкин набрал 30,4 процента голосов в Столичном дивизионе. Он опередил Коннора Макдэвида из «Эдмонтона», который набрал 29,3 процента голосов в Тихоокеанском дивизионе.

В Атлантическом дивизионе в голосовании лидирует Остон Мэттьюс из «Торонто» (17,2). Натан Маккиннон из «Колорадо» занимает первое место в Центральном дивизионе (13,5).

Голосование завершится 8 января.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/zvezdnoe-golosovanie-ovi-lider-kaprizov-na-kolese-u-mackinnona/c-329242566

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
«Прикосновения Волочковой и языческие обряды». Как готовится к боям Никита Джигурда
Минздрав опубликовал новые рекомендации для лечения пациентов с COVID-19
0
Реклама