Овечкин лично ведет переговоры с «Вашингтоном» о новом контракте

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ведет активные переговоры с клубом о новом контракте. Причем 35-летний россиянин сам ведет переговоры, не пользуясь услугами посредников, сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрун.

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Нынешнее соглашение Овечкина с клубом истекает в 2021 году.

В сезоне-2019/2020 в регулярном чемпионате НХЛ форвард провел 68 матчей. На его счету 48 заброшенных шайб и 19 результативных передач.

Овечкин выступает за «Кэпиталз» с 2005 года. Всего, защищая цвета клуба, он забросил 706 шайб. Он восемь раз становился лучшим снайпером чемпионата и выиграл Кубок Стэнли.