Овечкин летает на флайборде в отпуске. Видео

Нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин проводит отпуск с семьей в Турции. 33-летний россиянин катался на флайборде (вид экстремального спорта, который представляет собой полет над водой под воздействием реактивной силы – прим. "СЭ").

Супруга Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в своем Инстаграме видео с полетом хоккеиста.

Ранее Овечкины вместе с баскетболистом "Локомотива" и сборной России Виталием Фридзоном посетили концерт Ольги Бузовой и Джигана.

В минувшем сезоне Овечкин провел 101 матч во всех турнирах и набрал 106 (59+47) очков. В составе сборной России завоевал бронзу чемпионата мира-2019.

Овечкин и Фридзон посетили концерт Бузовой в Турции. Видео