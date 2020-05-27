Овечкин — легенда НХЛ. Уже три пятилетки он забивает больше всех в лиге
23:21
Приз «Морис Ришар Трофи», ежегодно вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата, разделят Александр Овечкин из «Вашингтона» и Давид Пастрняк из «Бостона». Они забросили по 48 шайб.
Уже три пятилетних отрезка капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забивает больше всех в лиге. Кроме россиянина, никто из игроков не упомянут больше одного раза.
Александр Овечкин последние пятнадцать лет забрасывает больше всех в НХЛ ?— Спорт-Экспресс (@sportexpress) May 27, 2020
Три пятилетки — done ? Ждем четвертую ? pic.twitter.com/NSkYQ0IEER
Овечкин с 706 голами занимает восьмое место в истории лиги. От Уэйна Гретцки он отстает на 188 шайб.
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