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Овечкин — легенда НХЛ. Уже три пятилетки он забивает больше всех в лиге

23:21
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Александр Овечкин. Фото nhl.com
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Приз «Морис Ришар Трофи», ежегодно вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата, разделят Александр Овечкин из «Вашингтона» и Давид Пастрняк из «Бостона». Они забросили по 48 шайб.

Уже три пятилетних отрезка капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забивает больше всех в лиге. Кроме россиянина, никто из игроков не упомянут больше одного раза.

Овечкин с 706 голами занимает восьмое место в истории лиги. От Уэйна Гретцки он отстает на 188 шайб.

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