Приз «Морис Ришар Трофи», ежегодно вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата, разделят Александр Овечкин из «Вашингтона» и Давид Пастрняк из «Бостона». Они забросили по 48 шайб.

Уже три пятилетних отрезка капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забивает больше всех в лиге. Кроме россиянина, никто из игроков не упомянут больше одного раза.

Александр Овечкин последние пятнадцать лет забрасывает больше всех в НХЛ ?



Три пятилетки — done ? Ждем четвертую ? pic.twitter.com/NSkYQ0IEER — Спорт-Экспресс (@sportexpress) May 27, 2020

Овечкин с 706 голами занимает восьмое место в истории лиги. От Уэйна Гретцки он отстает на 188 шайб.