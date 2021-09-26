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Овечкин, Кузнецов и Самсонов не сыграют в первом предсезонном матче «Вашингтона»

13:27
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«Вашингтон» объявил состав на первый предсезонный матч против «Бостона».

В него не попали российский вратарь Илья Самсонов, а также российские форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Вратари: Феникс Копли, Витек Ванечек.

Защитники: Джастин Шульц, Милан Кемпни, Дмитрий Орлов, Дилан Макилрат, Мартин Фехервары, Тревор ван Римсдайк, Мартин Гаш.

Нападающие: Дэниэл Спронг, Ларс Эллер, Гарнет Хэтэуэй, Коннор Макмайкл, Хендрикс Лапьер, Гарретт Пилон, Том Уилсон, Бек Маленстин, Бретт Лисон, Брайан Пиньо, Райли Саттер, Конор Шири, Кэйл Кесси, Джо Снивели.

Игра начнется пройдет 27 сентября (начало — в 00:00 по московскому времени).

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Роман Шишов все материалы автора

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