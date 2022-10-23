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Сегодня, 01:54

Овечкин, Кузнецов и Орлов выйдут в первом звене «Вашингтона» на матч с «Лос-Анджелесом»

Сергей Разин
корреспондент
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ примет «Лос-Анджелес».

В первом звене «Кэпиталз» сыграют форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов.

Матч «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» пройдет сегодня, 23 октября и начнется в 2.00 мск.

Александр Овечкин
Дмитрий Орлов
Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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1 Питтсбург 4 3 1 7
2 Рейнджерс 5 3 2 7
3 Каролина 4 3 1 6
4 Филадельфия 4 3 1 6
5 Нью-Джерси 5 3 2 6
6 Айлендерс 4 2 2 4
7 Вашингтон 5 2 3 4
8 Коламбус 5 2 3 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 6 5 1 10
2 Флорида 5 3 2 7
3 Баффало 4 3 1 6
4 Детройт 4 2 2 6
5 Монреаль 5 3 2 6
6 Торонто 5 3 2 6
7 Оттава 5 3 2 6
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Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 4 3 1 7
2 Сент-Луис 3 3 0 6
3 Колорадо 5 2 3 5
4 Нэшвилл 6 2 4 5
5 Чикаго 4 2 2 4
6 Виннипег 4 2 2 4
7 Миннесота 5 1 4 3
8 Аризона 5 1 4 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 5 4 1 8
2 Калгари 4 3 1 6
3 Сиэтл 6 2 4 6
4 Лос-Анджелес 6 3 3 6
5 Эдмонтон 5 2 3 4
6 Анахайм 5 1 4 3
7 Ванкувер 5 0 5 2
8 Сан-Хосе 7 1 6 2
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28.10
23.10 02:00
Вашингтон – Лос-Анджелес
 - : -
23.10 02:00
Виннипег – Торонто
 - : -
23.10 02:00
Коламбус – Питтсбург
 - : -
23.10 02:00
Монреаль – Даллас
 - : -
23.10 02:00
Тампа-Бэй – Айлендерс
- : -
23.10 03:00
Нэшвилл – Филадельфия
 - : -
23.10 05:00
Ванкувер – Баффало
 - : -
23.10 05:00
Вегас – Колорадо
 - : -
23.10 05:00
Калгари – Каролина
 - : -
23.10 21:00
Чикаго – Сиэтл
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 5 11
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 5 10
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 5 10
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 5 7
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 4 6
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 5 5
И КН
Алекс Стэлок

Алекс Стэлок

Чикаго

 2 0.75
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 3 1.00
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
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