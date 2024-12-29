Овечкин: «В НХЛ каждый гол дается с трудом»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал погоню за рекордом Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ.

«В НХЛ каждый гол дается с трудом. Если хотите проверить, наденьте коньки и поиграйте 6 на 5», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

39-летний россиянин забил в концовке матча с «Торонто» (5:2), поразив пустые ворота.

Теперь у Овечкина 869 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории после Гретцки, который забросил 894 шайбы за карьеру.