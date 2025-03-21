Овечкин — о досрочном выходе в плей-офф НХЛ: «Каждая игра тяжелая, особенно в конце сезона»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал досрочный выход в плей-офф НХЛ.
В ночь на 21 марта «Кэпиталз» дома победили «Филадельфию» (3:2) и набрали 100 очков в регулярном чемпионате.
«Каждая игра тяжелая, особенно в конце [сезона], потому что каждая команда борется. Вот почему в начале и в середине сезона очень важно набирать очки и чувствовать себя комфортно в конце. В прошлом году нам потребовалось 82 игры, чтобы добиться этого, а поскольку оставалось 20 игр, для нас это уже было похоже на плей-офф», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.
Российский форвард набрал 57 (35+22) очков в 53 матчах этого сезона. 39-летний россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Овечкину осталось забросить 6 шайб, чтобы достичь отметки 894 гола за карьеру в регулярных чемпионатах.
