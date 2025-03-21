Хоккей
21 марта, 08:35

Овечкин — о досрочном выходе в плей-офф НХЛ: «Каждая игра тяжелая, особенно в конце сезона»

Руслан Минаев
Александр Овечкин и Кэмерон Йорк.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал досрочный выход в плей-офф НХЛ.

В ночь на 21 марта «Кэпиталз» дома победили «Филадельфию» (3:2) и набрали 100 очков в регулярном чемпионате.

«Каждая игра тяжелая, особенно в конце [сезона], потому что каждая команда борется. Вот почему в начале и в середине сезона очень важно набирать очки и чувствовать себя комфортно в конце. В прошлом году нам потребовалось 82 игры, чтобы добиться этого, а поскольку оставалось 20 игр, для нас это уже было похоже на плей-офф», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Александр Овечкин.888! Овечкину осталось всего семь голов до нового рекорда

Российский форвард набрал 57 (35+22) очков в 53 матчах этого сезона. 39-летний россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Овечкину осталось забросить 6 шайб, чтобы достичь отметки 894 гола за карьеру в регулярных чемпионатах.

  • adamantane'

    Теперь уже тем более всем миром (всей командой) сосредоточиться бы на работе ассистентскую работу на Капитана, во имя больших рекордов.

    21.03.2025

  • hant64

    Вашингтон первый сотку набрал в лиге, Пеги только через 2 часа то же самое сделали, но у них и на игру больше сыграно к тому же.

    21.03.2025

  • Сарказмом по Маразму

    Конечно психологически проще, когда не приходится постоянно догонять. У Сани сейчас хватает своего пресса. Когда все вокруг ждут рекорда и подгоняют: давай, давай, давай !!!

    21.03.2025

  • Михаил Т

    Ну в этом году тренер качественно Вашингтон собрал. Уверенно в верху таблицы ищут весь чемпионат

    21.03.2025

