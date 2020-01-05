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Овечкин — капитан «Вашингтона» десять лет

21:00
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«Вашингтон» в своем Twitter опубликовал пост, посвященный нападающему Александру Овечкину. В сообщении с фото говорится о том, что россиянин является капитаном команды уже 10 лет. Овечкин выступает в клубе с 2005 года.

В январе 2008 года он подписал с «Вашингтоном» 13-летний контракт на сумму 124 миллиона долларов. В 2018 году Овечкин завоевал первый в клубной истории Кубок Стэнли.

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