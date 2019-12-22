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Овечкин — капитан Cтоличного дивизиона на Матч всех звезд НХЛ-2020

04:03
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Болельщики выбрали капитанов команд на Матч всех звезд НХЛ-2020, сообщает в своем Twiiter журналист ESPN Крис Джонстон. Он состоится 25 января в Сент-Луисе.

Столичный дивизион — Александр Овечкин («Вашингтон)

Атлантический дивизион — Давид Пастрняк (Бостон")

Центральный дивизион — Натан Маккиннон («Колорадо)

Тихоокеанский дивизион — Коннор Макдэвид («Эдмонтон)

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков

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