Болельщики выбрали капитанов команд на Матч всех звезд НХЛ-2020, сообщает в своем Twiiter журналист ESPN Крис Джонстон. Он состоится 25 января в Сент-Луисе.

Столичный дивизион — Александр Овечкин («Вашингтон)

Атлантический дивизион — Давид Пастрняк (Бостон")

Центральный дивизион — Натан Маккиннон («Колорадо)

Тихоокеанский дивизион — Коннор Макдэвид («Эдмонтон)

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