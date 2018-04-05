Овечкин избежал травмы и сыграет с "Нэшвиллом"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в сегодняшней тренировке команды, сообщает журналист Washington Post Изабель Хуршудян. Он готовится к игре регулярного чемпионата против "Нэшвилла".

Отметим, Овечкин получил небольшое повреждение в матче с "Сент-Луисом" (4:2) после падения у борта. Существовала вероятность того, что форвард пропустит следующую игру.

Россиянин лидирует в гонке снайперов с 46-ю шайбами. Ближайший преследователь - Патрик Лайне - имеет в своем активе 44 гола.