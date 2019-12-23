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Овечкин играет на гармошке перед собакой с оленьими рогами. Посмотрите рождественский ролик «Вашингтона»

18:12
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«Вашингтон» выпустил рождественскую видеооткрытку с песней «All I Want For Christmas Is You» («все, что я хочу на Рождество — это ты»). В ролике, в частности, снялся капитан команды Александр Овечкин, играющий на гармошке в рождественском свитере.

Также в видеопоздравлении приняли участие телеведущий Джимми Фэллон, певица Мэрайя Керри и группа The Roots.

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