Овечкин и Ягр вошли в топ-20 лучших игроков в истории НХЛ по версии Watchmojo

Популярный сайт Watchmojo завершил свой масштабный годовой проект по выбору лучших игроков в истории НХЛ. В течение года эксперты формировали свою собственную "команду мечты". В результате в топ-10 вошел бывший игрок "Авангарда", а ныне - форвард "Флориды" и второй бомбардир в истории лиги Яромир Ягр. Таке в топ-10 попал еще один действующий хоккеист - капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби.
Возглавил таблицу ожидаемо Уэйн Гретцки, в тройку также вошли Марио Лемье и Горди Хоу.
Примечательно, что в альтернативную команду (условно вторую десятку) попал российский хоккеист - капитан "Вашингтона" Александр Овечкин.
Полностью список лучших игроков НХЛ по версии Watchmojo выглядит следующим образом:
"Синяя команда" (топ-10):
1. Уэйн Гретцки
2. Марио Лемье
3. Горди Хоу
4. Бобби Орр
5. Морис Ришар
6. Жан Беливо
7. Сидни Кросби
8. Гай Лафлер
9. Яромир Ягр
10. Фил Эспозито
"Красная команда" (места 11-20):
1. Марк Мессье
2. Рэй Бурк
3. Стив Айзерман
4. Майк Босси
5. Джо Сакик
6. Александр ОВЕЧКИН
7. Никлас Лидстрем
8. Бретт Халл
9. Бобби Халл
10. Рон Фрэнсис
HBK621381
Adios Amigos R... ======Ягра с Беливо местами поменять, и Босси с Кросби - и норм. ===== овцу заменить на Малкина - и тоже норм.
19:26 26 июня
HBK621381
Упёртый русский ========А мне не понятно, почему в списке есть такие ребята, как Ришар, Беливо, Ягр, Эспозито, Бурк, Ови, Бретт Халл, Френсис ( в порядке их очередности) и нет Жени Малкина. Что там у вышеописанных со статой в ПО, индивидуальной статистикой в ПО и пр.? Скока раз становились лучшими бомбардирами ПО? :)========== Раз уж зашла речь о ПО и Малкине, ты лучше спроси, что делает в этом списке "мисс второй раунд" овца? все остальные на своих местах.
19:15 26 июня
Angeldust
Гай Лафлер? Пардон, вы издеваетесь? Может еще Гуй напишете?
11:10 26 июня
Упёртый русский
А мне не понятно, почему в списке есть такие ребята, как Ришар, Беливо, Ягр, Эспозито, Бурк, Ови, Бретт Халл, Френсис ( в порядке их очередности) и нет Жени Малкина. Что там у вышеописанных со статой в ПО, индивидуальной статистикой в ПО и пр.? Скока раз становились лучшими бомбардирами ПО? :)
09:55 26 июня
ВеликийПашаБуре
Werewolf...................2 золота ОИ, 1 золото ЧМ, 1 золото КМ-------------------??????? ТОП-20 ЛУЧШИХ ИГРОКОВ НХЛ!!!!!!!!!!! ТОП-20 ЛУЧШИХ ИГРОКОВ НХЛ!!!!!!!!!!! ТОП-20 ЛУЧШИХ ИГРОКОВ НХЛ!!!!!!!!!!!
04:13 26 июня
Werewolf
Айзерман - «Лестер Пирсон Авард», «Конн Смайт Трофи», «Фрэнк Дж. Селки Трофи», «Билл Мастертон Трофи», «Приз Лестера Патрика».....все по 1 штуки. Итого 5 индивидуальных наград......1 золото ОИ, 2 серебра ЧМ, серебро и золото КМ.....1514 игр, 1755 очка, 1,16 очка за игру......3 кубка стенли..........................................................Сакик - Конн Смайт Трофи, Харт Трофи, Леди Бинг Трофи, НХЛ плюс/минус Авард, Лестер Пирсон Авард.....все по 1 штуки, итого 4 индивидуальных приза......2 кубка стенли, 1 золото ОИ, 1 золото и 1 серебро ЧМ, 1 золото КМ......1378 игр 1641 очко, 1,19 очка за игру..................................................Сидни Кросби.......Арт Росс 2 штуки, Тед Линдсей 3 штуки, Харт трофи 2 штуки, Морисс 2 штуки, Приз Марка Мессье 2 штуки, Конн Смайт 2 штуки......итого 13 индивидуальных наград.....2 золота ОИ, 1 золото ЧМ, 1 золото КМ, 3 Кубка стенли, игр 782, 1027 очков.....1,31 очка за игру........Так почему Сид не должен быть выше этих классных хоккеистов?
21:35 25 июня
Werewolf
Sn0w Кросби выше Айзермана и Сакика? Серьезно?______А чему ты собственно удивляешься?
21:19 25 июня
Sn0w
Кросби выше Айзермана и Сакика? Серьезно?
20:50 25 июня
Adios Amigos R...
Ягра с Беливо местами поменять, и Босси с Кросби - и норм.
19:00 25 июня
spetrov
Ягр - девятый? Что-то не очень высоко его ценят.
16:53 25 июня