Овечкин и Шубская отметили 3 года со дня регистрации брака

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская отметили годовщину регистрации брака. Шубская выложила фотографию с этого дня.

Отношения пары начались в марте 2015 года. В сентябре 2015-го Овечкин и Шубская объявили о помолвке. Их свадьба состоялась в Барвихе 8 июля 2017 года. 18 августа 2018 года в семье родился сын Сергей.

33-летний россиянин в прошлом сезоне провел 81 матч за «Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 89 (51+38) очков. В плей-офф у него 7 матчей и 9 (4+5) очков.