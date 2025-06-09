Овечкин и Орлов вошли в топ-10 по скорости броска в плей-офф НХЛ

Пресс-служба НХЛ опубликовала рейтинг самых сильных бросков плей-офф НХЛ в сезоне-2024/25.

В список попали два россиянина: пятое место занимает защитник «Каролины» Дмитрий Орлов со скоростью броска 98,1 мили в час (около 158 км/ч). Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал восьмым с броском на 96,6 мили в час (около 155,7 км/ч).

Лидером рейтинга стал защитник «Виннипега» Колин Миллер — 99,7 мили в час (около 160,5 км/ч).