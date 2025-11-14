Овечкин и Маршан обменялись игровыми джерси после матча НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин обменялся игровой формой с форвардом «Флориды» Брэдом Маршаном после матча регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча команд прошла в ночь с 13 на 14 ноября и завершилась победой «Пантерз» со счетом 6:3. Овечкин не отметился результативными действиями в этой игре, а Маршан сделал две голевые передачи и достиг отметки в 1000 (435+565) очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

На фото вместе с Овечкиным и Маршаном также стоит голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.

«Флорида» набрала 19 очков и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 15-й строчке с 17 очками.