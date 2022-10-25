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Сегодня, 02:06

Овечкин выйдет в первом звене «Вашингтона» на матч с «Нью-Джерси», Кузнецов и Орлов — во втором

Сергей Разин
корреспондент
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде встретится с «Нью-Джерси».

В первом звене «Кэпиталз» сыграет форвард Александр Овечкин, защитник Дмитрий Орлов и форвард Евгений Кузнецов — во втором.

Экс-вратарь столичного клуба Витек Ванечек остался в запасе «Дэвилз», белорусский форвард Егор Шарангович — во втором звене.

Матч «Нью-Джерси» — «Вашингтон» пройдет сегодня, 25 октября и начнется в 2.00 мск.

Александр Овечкин
Дмитрий Орлов
Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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Овечкин эмоционально зарядил партнеров по «Вашингтону» перед матчем с «Нью-Джерси»
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1 Питтсбург 5 4 1 9
2 Филадельфия 6 4 2 8
3 Каролина 5 3 2 7
4 Рейнджерс 6 3 3 7
5 Нью-Джерси 5 3 2 6
6 Вашингтон 6 3 3 6
7 Коламбус 7 3 4 6
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Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 6 5 1 10
2 Флорида 6 4 2 9
3 Баффало 5 4 1 8
4 Детройт 5 3 2 8
5 Торонто 6 4 2 8
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Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 5 4 1 9
2 Колорадо 6 3 3 7
3 Сент-Луис 3 3 0 6
4 Чикаго 5 3 2 6
5 Нэшвилл 7 2 5 5
6 Виннипег 5 2 3 4
7 Миннесота 5 1 4 3
8 Аризона 5 1 4 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 5 4 1 8
2 Вегас 6 4 2 8
3 Сиэтл 7 2 5 6
4 Лос-Анджелес 7 3 4 6
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6 Сан-Хосе 8 2 6 4
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8 Ванкувер 6 0 6 2
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25.10 02:00
Нью-Джерси – Вашингтон
 - : -
25.10 02:00
Оттава – Даллас
 - : -
25.10 03:00
Виннипег – Сент-Луис
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Вратари (КН)
И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 6 12
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 6 11
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 5 10
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 6 7
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 6 6
Алекс Так

Алекс Так

Баффало

5 6
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 4 1.25
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 3 1.65
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