Овечкин и Кузнецов выйдут в первом звене «Вашингтона» на матч с «Коламбусом», Орлов пропустит встречу

«Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ на своем льду встретится с «Коламбусом».

В первом звене «Кэпиталз» сыграют форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов пропустит встречу из-за травмы верхней части тела. У «Блю Джэкетс» во втором звене выйдут форвард Егор Чинахов и защитник Владислав Гавриков.

Матч «Вашингтон» — «Коламбус» пройдет сегодня, 9 октября и начнется в 2.00 мск.